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DÜZCE Evden 13 ton çöp çıktı

Evden 13 ton çöp çıktıDÜZCE'de, kötü kokuların geldiği evde bulunan 13 ton çöp temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

29.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:22
Evden 13 ton çöp çıktı
DÜZCE'de, kötü kokuların geldiği evde bulunan 13 ton çöp temizlenirken, dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Düzce Ağa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bir evin içinden ve çevresinden kötü kokular yayılması üzerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından evin sahibi ile görüşülerek evin temizlenmesi konusunda karar alındı. Düzce Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evin içindeki ve dışındaki 13 ton çöp boşaltıldı. Daha sonra evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldıklarını, ancak mahallede bir evin çöp ev olması ve mikrop yayması nedeniyle şikayette bulunduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evin temizlenmesi şart olmuştu. Mahalleli olarak gerekli şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlik yapıldı." dedi. DÜZCE Evden 13 ton çöp çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Düzce, Güncel, Haber

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