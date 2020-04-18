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DÜZCE Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı

Evinde kalınca terasta bisiklet kullandıDÜZCE'de, polis drone ile koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, evinde kalan kişinin terasında bisiklet kullandığı görüntülendi.

18.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 03:59
Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı
DÜZCE'de, polis drone ile koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederken, evinde kalan kişinin terasında bisiklet kullandığı görüntülendi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan kontrolde bulundu. Düzce'yi havadan gözetleyen polis, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu sırada, Uzunmustafa Mahallesi'nde apartmanın terasında bisiklet kullanan kişi görüldü. Geniş olan terasta bisiklet kullanan kişinin 'evde kal' çağrılarına uyduğu düşünüldü. DÜZCE Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Düzce, Güncel
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