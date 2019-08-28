Haberler» Güncel» Haber

Düzce fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı.

28.08.2019 12:15
Düzce fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralı
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Akçakoca-Kocaali yolu Paşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sakarya istikametine gitmekte olan Mehmet T.'nin kullandığı 73 SS 444 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen Abdullah F.'nin kullandığı 81 KD 088 plakalı ciple çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet T. ile araçta bulunan 7'si çocuk 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce fındık işçilerini taşıyan minibüs ile cip çarpıştı 13 yaralı

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10   Büyükada'da fayton çalıştayı düzenleniyor
14:10   Hatay'da kadın cinayetlerine tepki
14:10   FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" yakalandı
14:10   Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti
14:09   Bakan gül: kktc, fetö'ye karşı mücadeleye destek veriyor
14:09   Yeni akm yükseliyor... son durum havadan görüntülendi (ek görüntü)
14:08   Mahalleli, cinsel istismar şüphelisini bağlayıp polise teslim etti