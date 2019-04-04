Düzce Fuarı Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

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Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Düzce Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.Valilik makam toplantı salonundaki toplantıya, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Ticaret Borsası yetkilileri katıldı.Toplantıda konuşan Vali Dağlı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kalıcı Konutlarda düzenlenecek fuarın, kentin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.Tüm proje paydaşlarına teşekkür eden Dağlı, şöyle konuştu:"Tüm odalarımız ve belediyemizle bu önemli fuarımızı gerçekleştireceğiz. Düzce bu fuarla hak ettiği yere gelecek. Ahşap, fındık, bal kabağı ve diğer tarım ürünlerinde ilimiz ön planda bulunuyor. Turizmde de deniz, şelale ve su kaynaklarımızla macera turizmi konusunda da etkiliyiz, daha fazla neler yapalım diye düşündük. Fuar kendimizi gösterme yerimiz, ilimizi herkese açıyoruz artık. İlk faaliyet olacak bu. Tüm katılımcıları kutluyorum."Tüm kademelerin bu konuda istekli olduğunu aktaran Dağlı, "Bu fuarın ilki çok önemli. Bundan sonda da devam etmesini istiyoruz. Tarım, sanayi ve turizmde inşallah hak ettiğimiz yere geliriz." diye konuştu.DTSO Başkanı Tuncay Şahin de kentlerin gelişimi için fuarların önemli bir değer olduğunu belirtti.Düzce'nin fuar konusunda da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Şahin, "Düzce'nin hak ettiği konuma ulaşması için ulusal ve uluslararası arenada çalışmalar yapıyoruz ama buradaki amacımız, ilk olma özelliği taşıyan bu fuarla yeni bir düzen ortaya koymaktır. Çalışmalarımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.