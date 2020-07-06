DÜZCE Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horon
Gezi teknesinde sosyal mesafesiz horonDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde gezi teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
06.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:58
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde gezi teknesi ilk seferini yaparken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Maske takmayan kişiler, teknede müzik eşliğinde horon oynadı.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesine gezi teknesi getirildi. Gezi teknesi hafta sonu ilk seferini yaparak vatandaşlara 35 kilometrelik Akçakoca sahilini gezdirdi. Tekne gezisi sırasında Karadeniz ezgileri çalınınca sosyal mesafe kuralları unutuldu. Vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Horon oynayan kişilerin maske takmadıkları görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte birçok kişi duruma tepki gösterdi.
Kaynak: DHA