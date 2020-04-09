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DÜZCE Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor

Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor DÜZCE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkış sınırlandırılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
DÜZCE Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor

Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca 'da denetimler sürüyor

DÜZCE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkış sınırlandırılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Sınırlamanın üçüncü gününde, polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, valilikten seyahat izni almak şartıyla ikametgahı olanların ve araçlarla gıda ürünleri taşıyanların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara da izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Diğer yandan belgesi olmayanlar ilçeye alınmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Yığılca, Polis, Güncel
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