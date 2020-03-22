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DÜZCE Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralıDÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

22.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:58
Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı
DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Geçtiler idaresindeki 34 BPN 174 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Geçtiler, araçta bulunan Dilşah, çocukları Fatih ve Ayşe Geçtiler ile Erdal, Meral ve Sevim Aytekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DÜZCE Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Kaynak: DHA

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DÜZCE Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı
Etiketler : TEM Otoyolu, Güncel

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