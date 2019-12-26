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Düzce-hasan mezarcı, noel'i doğum günü olarak kutladı

Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladıDüzce'nin Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı.

26.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:53
Hasan Mezarcı, 'i doğum günü olarak kutladı
Düzce'nin Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı. Doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, arkadaşları, İyi ki doğdun Mesih diye şarkı söyledi.
Düzce Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın, Noel'i doğum günü diye kutlama görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Hasan Mezarcı köyde oturan yakın akrabaları ile Mesih olduğuna inanan arkadaşlarıyla birlikte pasta keserken, çevresindekiler İyi ki doğdun Mesih diye şarkı söyledi. Sehpanın üzerindeki tabaklarda ise çekirdekler görülürken, sosyal medyada, Mesih de olsan o çiğdem çitlenecek hemşerim, Bir düzgün kuruyemiş alsaydınız, o ne çekirdek koymuşsunuz koskoca Mesih'in önüne gibi yorumlar yapıldı.
Düzce-hasan mezarcı, noel'i doğum günü olarak kutladı

Hasan Mezarcı, Noel, Güncel

Kaynak: DHA


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