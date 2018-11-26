Düzce Hırsızlık İçin Geldiler, Kilidi Kesemeyince Kaçtılar

Hırsızlık için geldiler, kilidi kesemeyince kaçtılar
DÜZCE'de, motor yağı satan bir iş yerinin kapı kilidini kesmeye çalışan 2 kişi, kapıyı açamayınca geldikleri araçla kaçtı. 2 kişinin kapı kilidini demir makasıyla kesmeye çalışmaları ve kaçmaları kameraya yansıdı.
Olay, 23 Kasım tarihinde Aziziye Mahallesi
'nde meydana geldi. Ercan Öztürk'e ait araç motor yağı satılan iş yerinin önüne bir araçla gelen kişiler bir süre etrafı izledi ve iş yeri önünden ayrıldı. Hırsızlar bir süre sonra araçtan aldıkları demir makası ile iş yerinin önüne gelerek, kilidini kesmeye çalıştı. Bu sırada aracın içinde bekleyen kişi olay yerinden uzaklaştı. İki kişi bir süre iş yerinin kilidini kesmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan iki kişi etraftan sesler duyunca, iş yerinin önünden kaçarak kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı. Sabah
iş yerine gelen Ercan Öztürk kapı kilidinin kesilmeye çalıştığını anlayınca güvenlik kameralarını inceledi. 2 kişinin kapı kilidini kesmeye çalışmaları ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aziziye Mahallesi
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:01