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DÜZCE Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar

Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılarDÜZCE Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde görevli personeller koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadı.

25.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:10
Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar
DÜZCE Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde görevli personeller koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstünün dışarı çıkması kısıtlanınca Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri de yasağa uymaya başladı. Ramazan ayının da girmesi ile huzurevinde zaman zaman sıkılmaya başladıklarını dile getiren yaşlılar için huzurevinde görevli güvenlik görevlileri, temizlik ve hasta bakıcı ile sağlık personeli, Ankara havası oynayarak yaşlılara keyifli zamanlar yaşatmaya çalıştı. Ankara havasını duyan yaşlılar balkonlardan personelin gösterisini izlerken eğlendi. DÜZCE Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Düzce, Güncel , Haber
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