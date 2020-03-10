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DÜZCE İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldiDÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

10.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:37
İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
DÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde, Düzce 'ye bağlı Düzköy köyünde çıktı. Mustafa Yavuz'un ailesiyle birlikte başka bir eve taşınması nedeniyle bir süredir boş olan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısada sürede binayı sardı. Binanın yandığını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. DÜZCE İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler : Düzköy, Düzce, Güncel

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