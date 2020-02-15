Haberler » Güncel » Düzce İl istihdam mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Haber

Düzce İl istihdam mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunun, almış olduğu kararları hayata geçirmekle sorumlu Yürütme Kurulu Toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

15.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:27Düzce İl istihdam mesleki eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi
DÜZCE (İHA) – İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulunun, almış olduğu kararları hayata geçirmekle sorumlu Yürütme Kurulu Toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Hasan Ali Subaşı ve proje ofisi personelleri katılım sağladı. Toplantıda, 2020 yılı için, iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda daha önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilirken, bölgede faaliyet gösteren işletmelerde görevli ilk ve orta dereceli yöneticilerin, yöneticilik becerilerini geliştirmek amaçlı proje hazırlanması konusu değerlendirildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:23:12