DÜZCE İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar

İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılarDÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi.

17.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:28
İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone'la yakalandılar
DÜZCE'de giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Yığılca ilçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 6 kişi, drone'la tespit edildi. 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi. Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışları sınırlandırırken, jandarma denetimlerini sürdürüyor. Drone'la yapılan denetimlerde, 6 kişinin yaya olarak Hasanlar Barajı mevkisinden Düzce'ye izinsiz olarak geçmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan 6 kişiye 3 bin 150'şer TL olmak üzere 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. DÜZCE İlçeden izinsiz çıkmaya çalışırken drone’la yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Yığılca, Düzce, Güncel, Haber

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