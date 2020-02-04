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Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kaybolduDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı.

04.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:28
İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu
'nin ilçesinde, dere yatağında çalışma yapan iş makinesi dereye yuvarlandı. Operatörün kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Gölyaka Saçmalıpınar Köyü'nde Aksu Deresi yatağında meydana gelen heyelan nedeniyle çalışma yapan iş makinesi, bugün öğle saatlerinde dereye devrildi. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz, derenin sularına kapıldı. verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi geldi. Ekipler, kaybolan operatörü bulmak için dere yatağı boyunca arama çalışması başlattı.
Düzce-iş makinesi dereye yuvarlandı, operatör kayboldu

Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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