DÜZCE İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı

İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardıDÜZCE'de, itfaiye aracı kaldırıma çıkarak ağacı devirdi.

20.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:53
İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı
DÜZCE'de, itfaiye aracı kaldırıma çıkarak ağacı devirdi. Bir kişi koşarak aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde, Düzce Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, baca yangınına müdahale etmek için itfaiye müdürlüğünden çıktı. İtfaiye aracı, Celal Kasapoğlu Caddesi'nden Bolu Caddesine dönmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi itfaiye aracının geldiğini görüp koşarak kendini kurtardı. İtfaiye aracının ağaca çarparak devirmesi, kaldırımda yürüyen kişinin itfaiye aracına bakarak koşması bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DÜZCE İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Bolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran’ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Haberler››Güncel››DÜZCE İtfaiye aracı kaldırımdaki ağaca çarptı, son anda canını kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:59: LGS Posof'ta üç okulda yapıldı - Haber 18:59: Eritre'de serbest bırakılan İzmirli denizcinin evinde sevinç var - Haber 18:57: Manisa'da ayağına cerrahi maske dolanan kargayı itfaiye kurtardı - Haber 18:55: Son dakika haberi | Bafra'da gasilhane projesi başladı - Haber 18:55: İzmir Valisi Köşger'den "Babalar Günü" mesajı - Haber 18:40: Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi - Haber 18:30: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı - Haber 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin