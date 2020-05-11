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DÜZCE İtfaiyeciler, doğum gününde Metehan'ı sevindirdi

İtfaiyeciler, doğum gününde Metehan'ı sevindirdiDÜZCE'de, itfaiyeciler siren çalarak down sendromlu 7 yaşındaki Metehan Kuşçuoğlu'nun evine giderek, doğum gününü kutladı.

11.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:35
İtfaiyeciler, doğum gününde Metehan'ı sevindirdi
DÜZCE'de, itfaiyeciler siren çalarak down sendromlu 7 yaşındaki Metehan Kuşçuoğlu'nun evine giderek, doğum gününü kutladı.
Düzce Kalıcı Konutlar'da yaşayan Kuşçuoğlu ailesi, 7 yaşına giren oğulları Metehan için sürpriz bir doğum günü hazırlamak istedi. Koronavirüs sebebiyle dışarı çıkamayan ve evde sıkılan Metehan'a unutulmaz bir anı bırakmak isteyen ailesi, Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini ve bu konuda destek istediklerini belirtti.
Doğum günü pastası hazırlayan itfaiye ekipleri sirenler çalarak Metehan'ın oturduğu apartmanın önüne gitti. Siren seslerini duyan Metehan büyük bir heyecan yaşarken bir anda kendisini çok sevdiği itfaiye aracının içinde buldu. Doğum günü pastası da itfaiye aracının içinden çıkartılarak, Metehan'ın doğum günü kutlandı. Heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan Metehan, coşkusunu ve sevincini doya doya yaşadı.
Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri, pencere ve balkonlarına koştu. İlk olarak ne olduğunu anlayamayan mahalle sakinleri, durumu fark edince sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi. DÜZCE İtfaiyeciler, doğum gününde Metehan’ı sevindirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber

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