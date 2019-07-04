Düzce İtfaiyesinden Anız yangını uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, yaz ayının gelmesiyle birlikte anız yangınlarının artabileceği uyarısı yapıldı.



Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, anız yangınları tehlikesi başlamış bulunmakta. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgarla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı yurttaşlarımızı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA