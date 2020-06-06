DÜZCE KAHVEHANECİ RESSAM

DÜZCE'de, kahvehane işleten Eşref Toraman (58), ilkokul çağlarında hobi olarak başladığı resim tutkusundan vazgeçmedi.

06.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:10
DÜZCE'de, kahvehane işleten Eşref Toraman (58), ilkokul çağlarında hobi olarak başladığı resim tutkusundan vazgeçmedi. Bir yandan kahvehaneye gelen müşterilerine çay dağıtan Eşref Toraman, bir yandan da yağlı boya resim yapmaya devam ediyor.
Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde kahvehane işleten Eşref Toraman'ın resim merakı ilkokulda başladı. Resme merakı her geçen sene artan Eşref Toraman, ortaokulda çalışmaya başladığı nalburdan haftalık yerine yağlı boya ve fırça alarak masa örtülerinin arkasına çizdiği resimlerle hobisini geliştirdi. Son dönemde özellikle doğa resimleri yapmaya başlayan Toraman, işinden arta kalan zamanlarda resim yapmaya devam ediyor.
Eşref Toraman resim konusunda eğitim almadığını belirterek, 'İlkokulda çok meraklıydım. O zaman tebeşir, boya elime ne geçerse resim yapardım. İmkanlarımız da kısıtlıydı. Ortaokulda nalburda çalışıyordum, haftalık yerine yağlı boyalarla fırçalar alıp masa örtülerinin arkasına resim yapıyordum. Bu böyle sürüp geldi. Şu anda da devam ediyorum. Hiçbir eğitim almadım. Sürekli resim yapıyorum, kendimi geliştiriyorum. Hala da yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum.ö dedi.
Kahvehanesini atölye gibi kullandığını ifade eden Toraman, 'Kahvehanem var. Mekanı hem atölye olarak hem kahvehane olarak kullanmaya başladım. Normal olarak çay servislerime devam ediyorum. Bir yandan çay servisi yapıyorum bir yandan resimlerimi yapmaya çalışıyorum. Müşterilerim çay istediği zaman kalkıyorum ve çaylarını götürüyorum.ö diye konuştu. DÜZCE KAHVEHANECİ RESSAM

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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