Haberler» Güncel» Haber

Düzce kalıcı konutlar renklendi

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Amfi tiyatroda boyama ve temizlik çalışması başlattı.

03.09.2019 15:19 Düzce kalıcı konutlar renklendi
Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan Amfi tiyatroda boyama ve temizlik çalışması başlattı.

Kalıcı Konutlarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan ve daha çok konser, panel ve açık hava sineması etkinliklerinde kullanılmak üzere inşa edilen Amfi tiyatronun uzun zamandır atıl kalan izleyici basamaklarında boyama çalışması başlatıldı. Düzce Belediye Meclis Üyesi Murat Aydın'ın girişimi ile Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında ortama uygun farklı kombinasyonlarla tiyatro alanı renklendirildi. Soğuk görüntüden uzaklaşan Amfi tiyatroda gelecek günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi için program hazırlanacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54   Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un acı günü
20:54   Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele
20:51   Manisa'da hükümlünün hastaneden kaçırılması
20:50   Antalya'da polis şüpheli kovalamacası kamerada
20:48   Adıyaman'da silah operasyonu
20:48   Siirt'te akıntıya kapılan kişi boğuldu
20:45   ABD, Dorian Kasırgası'na hazırlanıyor