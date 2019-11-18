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Düzce kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı

Kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralıDüzce'de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

18.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:32
Kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı
'de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Kaza sabah saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi. Rahim Köroğlu idaresindeki 54 HC 963 plakalı kamyonet yol kenarında park halindeki 81 KJ 972 ve 81 AAY 080 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonet devrilirken, kazada 81 AAY 080 plakalı otomobil içerisinde bulunan Emine Akgül yaralandı. Emine Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Düzce kamyonet otomobillere çarptı 1 yaralı

Hürriyet, Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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