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DÜZCE Karantinada kalanlar ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptı

Karantinada kalanlar ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptıDÜZCE'de, yurtta karantina altında kalan vatandaşlar ilahi konseri ve semazen gösterisi eşliğinde oruçlarını açtı.

06.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:24
Karantinada kalanlar ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptı
DÜZCE'de, yurtta karantina altında kalan vatandaşlar ilahi konseri ve semazen gösterisi eşliğinde oruçlarını açtı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirilerek Düzce'de yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için ilahi konseri ile semazen gösterisi düzenledi. İftar saati öncesi düzenlenen etkinlikte karantina altında kalan vatandaşlar kaldıkları odaların pencerelerine çıkarak bir yandan konseri izledi, bir yandan da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Karantina altında kaldıkları süre içinde tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen vatandaşlar, semazen gösterisi ile ilahi konserinin de kendilerini duygulandırdığını söyledi. DÜZCE Karantinada kalanlar ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Karantina, Düzce, Güncel, Haber

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