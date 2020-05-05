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DÜZCE Karantinada kemanlı doğum günü sürprizi

Karantinada kemanlı doğum günü sürpriziDÜZCE'de, AFAD görevlileri yurtta karantinada tutulan Ece Nur Gürbüz'e sürpriz yaparak, keman eşliğinde doğum gününü kutladı.

05.05.2020 00:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:30
Karantinada kemanlı doğum günü sürprizi
DÜZCE'de, AFAD görevlileri yurtta karantinada tutulan Ece Nur Gürbüz'e sürpriz yaparak, keman eşliğinde doğum gününü kutladı. Eğitim için bulunduğu Romanya'dan döndükten sonra Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altında tutulan Ece Nur Gürbüz, doğum gününde unutulmadı. AFAD görevlileri, Ece Nur Gürbüz'ün odasına giderek keman eşliğinde çalınan şarkılarla doğum gününü kutladı. 23 yaşına giren Ece Nur Gürbüz, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. Duygulanan Ece Nur Gürbüz 'AFAD ekibine, polislere ve tüm görevlilere teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bu unutulmaz bir şey.' dedi. DÜZCE Karantinada kemanlı doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, AFAD, Güncel, Haber

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