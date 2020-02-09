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Düzce karda rafting yaptılar

Karda rafting yaptılarDüzce'de, 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler doyasıya eğlendi.

09.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:41
Karda rafting yaptılar
'de, 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar kayak pisti haline getirilen alana botlarla gelerek karda rafting yaptı.
Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kalıcı Konutlar Anıtpark meydanındaki rampayı kayak pistine çevirenler kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise alana botla geldi. Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar doyasıya eğlenirken büyük heyecan yaşadı.
Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar, "Çok eğleniyoruz. Bu botlar suda gittiği gibi karda da gidiyor. Karda rafting yapıyoruz." dedi.
Düzce karda rafting yaptılar

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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