DÜZCE Karnesini hastanede aldı

Karnesini hastanede aldıDüzce
'de, diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki Özge Nefes, karnesini hastanede Vali Zülkif Dağlı
'nın elinden aldı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, diyabet rahatsızlığı nedeniyle Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ortaokul son sınıf öğrencisi Özge Nefes'i hastanede ziyaret ederek, karnesini verdi. Özge Nefes çok mutlu olduğunu belirterek, Herkesin burada olup destek vermesi çok güzel. dedi.
Vali Zülkif Dağlı ise, Özge kızımız ortaokulu bitirdi. İnşallah liseye başlayacak eylül ayında. Bu arada sağlık ile ilgili sorunlarını çözüp sağlıklı bir şekilde liseye başlamış olacak. İnşallah tedavisi de iyi gider. Hastanemizde ara ara misafir olma zorunluluğu var. İşin okul ile ilgili kısmı bitmiş sağlık ile ilgili kısmı kalmış. İnşallah Özge kızımız daha iyi olacak. diye konuştu.