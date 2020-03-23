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DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldıDÜZCE'de, yapımı devam eden katı atık bertaraf tesisinde kayan toprağın altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

23.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:37
Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı
DÜZCE'de, yapımı devam eden katı atık bertaraf tesisinde kayan toprağın altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Adem Özdemir, tedavi altına alındı.
Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği'ne ait olan Hecinler mevkiinde katı atık bertaraf tesisi inşaatında iş makineleriyle yapılan çalışma sırasında toprak kaydı. İşçi Adem Özdemir, kısmen toprağın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Belden aşağısı toprak altında kalan Adem Özdemir kurtarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Kaynak: DHA

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DÜZCE Kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı
Etiketler : Düzce, İşçi, Güncel

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