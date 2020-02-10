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Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyorDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:58
Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor
DÜZCE'nin ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.
Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.
Düzce kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Güncel

Kaynak: DHA


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