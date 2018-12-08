Düzce Kazada Ölen Dede ve Torunları Toprağa Verildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:14



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:14

Cezaevinde tutuklu bulunan damadını ziyaretten dönerken Ankara'da trafik kazasında yaşamını kaybeden Emin Balıkçı (58) ile torunları Naime (8) ve Betül Civelek (3) Düzce'de toprağa verildi. FETÖ'den tutuklu bulunan Enes Civelek cezaevinden jandarmalar tarafından getirilerek cenazeye katıldı.Kaza dün, Ankara Mamak Gökçeyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keskin Cezaevi'nde FETÖ'den tutuklu olan damadını ziyaret ederek Düzce'ye dönen Emin Balıkçı'nın hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada, Düzce'de imamlık yapan Emin Balıkçı, dünürü Havva Civelek, torunları Naime ve Betül Civelek yaşamlarını kaybederken, küçük kızların annesi Hatice Civelek (32) ise yaralandı. Düzce Aziziye Mahallesi Günlü Camii'nde imamlık yapan Emin Balıkçı ile torunları Naime ve Betül Civelek'in cenazeleri bugün Günlü Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enes Civelek jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirilerek, cenaze namazına katıldı.