DÜZCE Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı

Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptıDÜZCE'de, tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Selim Avşar, balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtarmak için 15 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

16.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:26
Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı
DÜZCE'de, tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Selim Avşar, balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtarmak için 15 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Öğrenci, tüm çabalarına rağmen kediyi yaşama döndüremedi.
Olay, akşam saatlerinde Konuralp Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki balkonun demirlerine başı sıkışan kedinin sesini duyan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Selim Avşar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi demirlerin arasından çıkararak binadan indirdi. Ancak kedi nefessiz kaldığı için öldü. Tıp öğrencisi Ahmet Selim Avşar, 15 dakika boyunca kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ancak kedi kurtarılamadı.
Ahmet Selim Avşar, "Balkondan gelen kedinin sesini duyduk. Kediler kavga ediyor sandık. Baktığımda kedinin başı sıkışmıştı. Ev sahibini ararken aynı zamanda itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar içeri girmeye çalıştık ama başaramadık. Kedi ölmüştü, her şeye rağmen ben kalp masajı yaptım. Ben tıp öğrencisiyim. Bildiklerimi uyguladım. 15 dakika boyunca denedim ama maalesef beyin ölümü gerçekleştiği için kedi öldü" dedi. DÜZCE Kediyi kurtarmak için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Selim, Güncel, Haber

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