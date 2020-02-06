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Düzce kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı

Kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptıDÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkan sülfürik asit yüklü tankerde sızıntı olma ihtimali paniğe neden oldu.

06.02.2020 00:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:22
Kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı
DÜZCE'nin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkan sülfürik asit yüklü tankerde sızıntı olma ihtimali paniğe neden oldu. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ölçüm yapıp, sızıntı olmadığını tespit etti.
Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı D-100 yolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Serdar yönetimindeki 10 AJL 54 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki yeşil alana çıktı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, tankerde sızıntı olma ihtimaline karşı İl AFAD Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri ölçüm yaparak sızıntı olmadığını tespit etti. Daha sonra tanker olay yerinden kaldırıldı.
Düzce kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı

Kaynaşlı, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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