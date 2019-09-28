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Düzce kiraladıkları otomobilleri çaldılar

Kiraladıkları otomobilleri çaldılarDÜZCE'de oto kiralama işi yapan Bahattin Korkmaz'dan 2 otomobil kiralayan, tanıdıkları Burhan Diktaş'tan da bir otomobili emanet alan 3 kişi kayıplara karıştı.

28.09.2019 13:20
Kiraladıkları otomobilleri çaldılar
DÜZCE'de oto kiralama işi yapan Bahattin Korkmaz'dan 2 otomobil kiralayan, tanıdıkları Burhan Diktaş'tan da bir otomobili emanet alan 3 kişi kayıplara karıştı. Aynı kişiler tarafından araçlarının çalındığını karakolda öğrenen ikili, şikayetçi oldu.
Düzce'de oto kiralama işi yapan Bahattin Korkmaz, otomobil kiralamak için gelen 3 kişiye 1 aylığına 2 otomobil kiraladı. Kira süresi bitmesine rağmen otomobiller geri gelmedi.
Burhan Diktaş da tanıdığı olan aynı 3 kişiye otomobilini emanet verdi. Diktaş'ın otomobili de geri getirilmedi.
Kiralanan otomobillerin araç takip sistemlerinin söküldüğünü tespit eden Bahattin Korkmaz ile Burhan Diktaş, şikayetçi oldu. Birbirlerinden ifade için geldikleri karakolda haberdar olan ikiliden Bahattin Korkmaz, Üç kişi 2 aracımı bir aylık kiraladı. Parayı sonradan vereceklerdi. Bunlar gelmedi. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra arabaların takip cihazları yok oldu. Ben arabaları takip edemez oldum. Savcılığa şikayet ettim. Arabalarımın değeri yaklaşık 150 bin lira. Arabalarım 7 haftadır yok. Kendilerine ulaşamadım, telefonları kapalı. Sözleşmem de var. Bir an önce arabalarımın bulunmasını istiyorum dedi.
Burhan Diktaş da kucağındaki bebeğini göstererek, çocuğunun geleceğinin çalındığını söyledi. Diktaş, Benim de 60 bin lira değerindeki arabamı 40 gün önce emanet aldılar. Aile dostlarımızdı. Mesaj yazıyorlar, 'getireceğiz' diyorlar ama aracım hala gelmedi. Ben de savcılığa gittim başvuru yaptım. Şu anda hiçbir sonuç yok. Bu şahıslar halen ortalıkta geziyorlar. Çocuğumun geleceğini çaldılar. Diğer mağdurla karakolda karşılaştık. İkimizin de arabalarını götürmüşler. Toplamda 3 araç var. diye konuştu.
Düzce kiraladıkları otomobilleri çaldılar

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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