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Düzce kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kameradaDÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

22.02.2020 02:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 02:47
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada
DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Beyciler mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Mertcan Kaya yönetimindeki 81 AAE 252 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Muhammet Türk'ün kullandığı 81 T 1130 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da orta refüje çıktı. Kazada taksi sürücüsü Muhammet Türk hasar gören araçta sıkıştı. Muhammet Türk itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Muhammet Türk ile takside yolcu olarak bulunan Aslı Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde taksinin yeşil ışık yanarken kavşaktan geçtiği hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada

Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


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