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DÜZCE KIŞLIK ODUNLARI DENİZDEN GELDİ

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.

20.07.2019 09:48
DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen selin ardından Akçakoca sahillerine vuran odunlar, bölge halkı tarafından kışlık yakacak yapılmak için toplandı.
Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından çok sayıda odun Akçakoca sahillerini kapladı. Bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları odunları topladı. Denizin kıyısındaki odunları toplayan Naciye Dobra (61), Ne yapalım topluyoruz. Kışlık yakacağımız. Alacak durumdayız da biraz borcumuz var. Bankadan kredi çektik o yüzden alamıyoruz. Nasip olursa alacağız inşallah. dedi. Odun toplayan Nafiz Aydın ise, Deniz kenarlarını temizliyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zor oluyor biraz. Burası yakındı o yüzden geldim. Uzak yerlerden gelmez. Bu odunları deniz attı. diye konuştu. DÜZCE KIŞLIK ODUNLARI DENİZDEN GELDİ
Kaynak: DHA
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

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