DÜZCE-Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdıALMANYA'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F.
15.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:14
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
ALMANYA'dan 12 gün önce Düzce 'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.
Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.
Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.
ALMANYA'dan 12 gün önce Düzce 'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.
Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.
Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :DÜZCE-Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Etiketler : Koronavirüs, Gölyaka, Düzce, Güncel
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