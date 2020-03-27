Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı

Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısıDÜZCE'de amatör olarak tiyatro oyunlarına rol alan Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle kendine koronavirüs görünümü vererek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

27.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:11
Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı
DÜZCE'de amatör olarak tiyatro oyunlarına rol alan Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle kendine koronavirüs görünümü vererek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.
Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, taktığı maske ile kendisine koronavirüs görünümü vererek sokağa çıkıp vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Özcan Yetgin, 'Ben Covid-19 evde kalın kendinize bulaştırmayınö yazılı kartonla sokakta gezdi. Özcan Yetgin vatandaşların evde kalmasını isteyerek, 'Amatör tiyatrocuyum. Ancak koronavirüs nedeniyle tiyatro ve sinema sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatro gününü sinema ve tiyatro sahnesinde kutlayamadık. Bende koronavirüs kılığına girerek hem farkındalık oluşturmak hem de tiyatro gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan önlemlere destek olmasıdırö dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DÜZCE Koronavirüs görünümlü ’evinizde kalın’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››DÜZCE Koronavirüs görünümlü 'evinizde kalın' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Burdur Belediyesi, sağlıkçılara otel tahsis etti - Haber 16:58: Mersin'de hırsızlık iddiası - Haber 16:58: Tedbir için kapatılan kıraathanede kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Haber 16:58: 500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Haber 16:57: Kaçak üretilen kaya tuzlu 418 maske ele geçirildi - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler