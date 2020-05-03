Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DÜZCE Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradı

Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde arıcılık yapan Yaşar Uzun (63) kovanda bulunan kraliçe arıyı başka bir kovana almak isterken arıların saldırısına uğradı.

03.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:18
Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde arıcılık yapan Yaşar Uzun (63) kovanda bulunan kraliçe arıyı başka bir kovana almak isterken arıların saldırısına uğradı. Hastanaye kaldırılan Yaşar Uzun tedaviye alındı. Gölyaka'ya bağlı Hacıyakup Köyü'nde arıcılık yapan Yaşar Uzun, kovanlar arası aktarma yaparken kraliçe arıyı alarak başka bir kovana koymaya çalıştı. Kraliçe arının kovandan alınmasıyla diğer arılar Yaşar Uzun'a saldırdı. Arıların soktuğu Yaşar Uzun'da alerjik reaksiyon gelişince baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaşar Uzun'u Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar Uzun tedaviye alındı. DÜZCE Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölyaka, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Samsun’da akşam ezanı 1 saat erken okundu Haberler
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Haberler››Güncel››DÜZCE Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Eyfel Kulesi çevresi en boş zamanlarını yaşıyor - Haber 20:15: Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı - Haber 20:10: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi - Haber 20:10: Silahlı eylem için Venezuela'ya girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü - Haber 20:06: Tekirdağ'da esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı - Haber 19:52: Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi - Haber 19:28: Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin