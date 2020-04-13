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Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi hizmeti eve götürdü

Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi talep eden ve dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine kadar giderek kredi işlemlerini tamamlıyorlar.

13.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:33
Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi hizmeti eve götürdü
Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi talep eden ve dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine kadar giderek kredi işlemlerini tamamlıyorlar. Kooperatif çalışanları hafta sonu mefhumu gözetmeden görev yapıyorlar.

Korona virüs pandemisi nedeniyle esnafların desteklenmesi amacıyla kredi başvuruları kabul edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi çekmek isteyen ancak sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine giderek talep ettikleri kredi için evrak işlemlerini yapıyor.

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, "Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnaflarımızın başvuru ve işlem imzalarını personellerimiz bizzat giderek evlerinde alıyor. Esnafımıza bu zor dönemde devletimizin verdiği destekten faydalanmaları ve sağlığı için gereken çalışmayı yapıyoruz. Düzce esnaflarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. En kısa sürede tüm talepleri tamamlayacağız. Evde kalın sağlıklı kalın" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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