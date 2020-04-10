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DÜZCE Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi

Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdiDÜZCE'de, A.Y. küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetin direksiyonuna geçirerek, sürüş eğitimi verirken, o anları sosyal medyada yayınladı.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi
DÜZCE'de, A.Y. küçük yaştaki kızı ve oğlunu kamyonetin direksiyonuna geçirerek, sürüş eğitimi verirken, o anları sosyal medyada yayınladı.
Düzce 'de yaşayan A.Y. küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçirerek sürüş eğitimi verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük kişilerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çocuklarını dışarı çıkaran baba, mahalle yollarında çocuklarına kamyoneti kullandırdı. A.Y. oğlu ve kızının kamyoneti kullandığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Küçük kızın dizlerinin üzerinde oturarak direksiyonu kontrol etmesi dikkat çekti.
Trafik yetkilileri, A.Y.?nin aracı bir sürücü kursundan aldığını, babanın, kızı aracı kullandığı sırada gaz ve freni kontrol ettiğini belirterek, A.Y.?nin daha önce araçta bulunan mekanizmayı değiştirmesi konusunda uyarıldığını belirtti. Yetkililer, A.Y.?nin yayınladığı görüntüleri incelemeye aldı. DÜZCE Küçük yaştaki oğlu ve kızını kamyonetin direksiyonuna geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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