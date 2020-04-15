Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu

Düzce 'nin Gümüşova ilçesinde, tavuk kümesinde elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu.

Yangın öğlen saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Adaköy Köyü'nde meydana geldi. Levent Köroğlu'na ait tavuk kümesinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Gümaşova, Çilimli, Cumayeri ve Düzce itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

12 BİN YUMURTA TAVUĞU TELEF OLDU

Yangında kümeste bulunan 12 bin yumurta tavuğu yanarak telef oldu. Yangında yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirilirken, soruşturma başlatıldı.