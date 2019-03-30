Düzce Lastiği Patlayan Midibüs Devrildi: 17 Yaralı

Düzce
'de, TEM Otoyolu
'nda lastiği patlayan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul
'dan Tokat
'a yolcu taşıyan Ali Kaplan
idaresindeki 34 LZY 865 plakalı midibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Ali Kaplan ile midibüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen ve sağlık personeli olduğu öğrenilen kişiler tarafından midibüsün içinde çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılılan yaralılar tedavi altına alındı.
Midibüs içinde bulunan yolcular Tokat'a gittiklerini ifade ederek, "Tokat'a yolculuk ediyorduk. Teker patlayınca kaza yaptık." dediler. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Tokat, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA