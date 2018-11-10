Düzce Lastik Tamir Dükkanında Başlayan Yangın Eve Sıçradı

Lastik tamir dükkanında başlayan yangın eve sıçradı
DÜZCE, (DHA
)- DÜZCE'de, lastik tamirhanesinde çıkan yangın üst katındaki eve sıçradı. Lastiklerin tutuşması sonucu hızla büyüyen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay öğleden sonra Uzunmustafa Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Kotan'a ait olan lastik tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin lastik ve yanıcı maddelere sıçraması ile kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin üstünde bulunan yine Mehmet Kotan'a ait 2 katlı eve sıçradı. Evin çatı kısmında başlayan yangın rüzgarında etkisi ile büyüdü. Çatılarda yanıcı ve lastik maddelerin bulunmasından dolayı Düzce
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri uzun süre yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Ekiplerin mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Lastik tamirhanesi ve ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:50