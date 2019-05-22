Düzce Maaşını Alamayınca Ortalığı Birbirine Kattı

Kaynak: DHA

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattıDÜZCE'de, çalıştığı inşaattan maaşını alamadığı için bunalıma giren Afgan uyruklu kişi etrafındakilere bıçak sallamaya başladı. Polise direnen ve bir polis memurunun koluna tırnaklarını geçiren kişi güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay öğle saatlerinde Düzce Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan Afgan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi çalıştığı inşaattan maaşını alamayınca elindeki ekmek bıçağı ile etrafa tehditler savurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polis bir türlü sakinleşmeyen kişiyi gözaltına almak istedi. Yere yatırılan kişinin elleri kelepçelenmeye çalışıldı. Yaşanan arbede sırasında Afgan uyruklu kişi bir polis memurunun koluna tırnaklarını geçirdi. Polis otosuna alınan kişi önce hastaneye ardından ise polis merkezine götürüldü. Şahsın yanında bulunan bıçak ve sopa da polis ekiplerince muhafaza altına alındı.