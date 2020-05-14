DÜZCE Maske takanlara ’çene’ uyarısı

Maske takanlara 'çene' uyarısı

DÜZCE'de, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maskeyi çenesinin altına çekenler, maskeyi burunları kapatacak şekilde takmaları konusunda uyarıldı.

Dün, Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla bugünden itibaren vatandaşların tüm kamusal alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Kararın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin kalabalık caddelerine giriş ve çıkışları kontrol altına alarak sık sık polis araçlarından uyarı yapmaya başladı. Kalabalık caddelerde yaya devriye görevinde bulunan polis ekipleri, maskelerini çenesinin altında tutan vatandaşları da uyararak maskelerini burunlarını kapatacak şekilde takmalarını istedi.