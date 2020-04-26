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DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı

Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktıDÜZCE'de, Ömer Faruk Kurt koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özendirmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez takarak trafikte dolaşmaya başladı.

26.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:22
Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı
DÜZCE'de, Ömer Faruk Kurt koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaya özendirmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez takarak trafikte dolaşmaya başladı. Düzce'de, Ömer Faruk Kurt vatandaşların maske takmasına dikkat çekmek için otomobilin önüne maske şeklinde bez takarak trafikte gezmeye başladı. Otomobilin kaputunun üzerindeki siyah bezi görenler ilgiyle baktı. Ömer Faruk Kurt bazı vatandaşların uyarılara rağmen maske takmadığını belirterek, ? Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar. Bende buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışardan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizlerde devamlı arabadayız, bu şekilde birazda olsa önlem almaya çakıştık.? dedi. DÜZCE Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Faruk Kurt, Düzce, Güncel , Haber
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