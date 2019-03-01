01 Mart 2019, 12:02
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Düzce Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri daha önce Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan ve tespit edilen şahıslar üzerinde operasyon düzenledi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri daha önce Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan ve tespit edilen şahıslar üzerinde operasyon düzenledi. Düzce merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce Merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlı Hatay'ın İskenderun ilçesi, Bolu ili ve Düzce merkezde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. 4 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 şahsa da hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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