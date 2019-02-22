Düzce Merkezli Fetö Operasyonu

Düzce
merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığı tespit edilen 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri
, Van
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Düzce, Güncel
Kaynak: AA