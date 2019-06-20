Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelikDüzce
merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıylaİstanbul
veKarabük
polisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.