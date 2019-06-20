20.06.2019 13:41
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Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkezli FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İstanbul ve Karabük illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına sözde Bölge Talebe Mensubu (BTM) 2 kişi adliyeye sevk edildi.

DÜZCE(İHA) –DüzceMerkezli FETÖ/PDY soruşturma kapsamındaİstanbulveKarabükillerinde düzenlenen operasyonda gözaltına sözde Bölge Talebe Mensubu (BTM) 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde Düzce Üniversitesinde daha önceki tarihlerde öğrenci olan bölge talebe mesulü oldukları iddiasıyla 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Karabük illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltı kararı verilen 1 kişinin araması devam ediyor. - DÜZCE
Kaynak: İHA
İstanbul,Düzce,3. Sayfa

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