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Sel felaketinin yaşadığı Düzce, "afet bölgesi" ilan edildi

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

24.07.2019 16:36
Sel felaketinin yaşadığı Düzce,

Düzce, 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

7 VATANDAŞTAN 5'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."


su baskını, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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