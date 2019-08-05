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DÜZCE MEZARLIKTAKİ BARAKA YANDI

DÜZCE Şehir Mezarlığı içinde bulunan ve mezarlığının zamanla büyümesi nedeniyle terk edilen baraka alev alev yandı.

05.08.2019 15:28
DÜZCE MEZARLIKTAKİ BARAKA YANDI
DÜZCE Şehir Mezarlığı içinde bulunan ve mezarlığının zamanla büyümesi nedeniyle terk edilen baraka alev alev yandı.
Olay öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Düzce Şehir Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Elmas D.'ye ait olan ve şehir mezarlığının büyümesi ile mezarların arasında kaldığı için terk edilen barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle aniden alev alan baraka tamamen kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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