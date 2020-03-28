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Düzce mis gibi kokacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da İl genelinde başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

28.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:34
Düzce mis gibi kokacak
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da İl genelinde başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Düzce'de şehrin kokusunu ve görüntüsünü güzelleştirmek için ıhlamur ve süs armudu ağaçları dikildi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehri ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında alt yapı ve üst yapı düzenlemesi biten Alparslan Türkeş Bulvarına 71 adet süs armudu, Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı orta refüje 55 adet süs armudu ve Rasim Betir Bulvarına 88 adet ıhlamur ağacı olmak üzere toplamda 214 ağacı toprakla buluşturdu. Yoğun bir şekilde çalışmalarını tamamlayan ekipler, " Dikilen ağaçların ekolojik denge açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şehrin estetiğine ve güzelliğine kimlik kazandırmanın yanın da şehrin hoş kokusuyla da akıllarda kalmasını arzuluyoruz" açıklamasında bulundular. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

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